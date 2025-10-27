сегодня в 05:28

Пожар потушили в жилом доме в Донецке после атаки ВСУ

Пожар в многоквартирном жилом доме в Ленинском районе Донецка после атаки ВСУ ликвидировали, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по ДНР.

Вечером в Ленинском районе в результате обстрела загорелись две квартиры многоквартирного дома, а также балконы.

Из дома эвакуировали семь человек, в том числе 16-летнего подростка.

«К сожалению, из-за обстрела погибли 2 человека. Также пострадала девушка 2006 года рождения, она госпитализирована», — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвовали 11 единиц техники и 49 человек личного состава МЧС.

Ранее боевики Вооруженных Сил Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью дрона самолетного типа по жилому дому в Буденновском районе города Донецк в Донецкой Народной Республике.