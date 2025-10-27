Боевики ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке

Боевики Вооруженных Сил Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью дрона самолетного типа по жилому дому в Буденновском районе города Донецк в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что после попадания в один из домов в Буденновском районе Донецка начался пожар.

Нам месте происшествия нашли обломки дрона самолетного типа.

Ранее Ясиноватский муниципальный округ подвергся вражеской атаке, в результате которой серьезно пострадали 11 частных домов, а один дом был полностью разрушен. В итоге два человека погибли.

