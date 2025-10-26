Из-за удара ВСУ в Ясиноватском муниципальном округе ДНР погибли два человека

Примерно в 03:00 по местному времени Ясиноватский муниципальный округ подвергся вражеской атаке, в результате которой серьезно пострадали 11 частных домов, а один дом был полностью разрушен. В итоге два человека погибли, об этом рассказал в Telegram-канале врио главы муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Донецкой Народной Республики Александр Пеняев.

Наиболее трагичным последствием стало то, что вновь пострадали ни в чем не повинные мирные жители. В результате вражеского удара погибли двое — мать и дочь.

Еще один человек получил тяжелые ранения и сейчас получает экстренную медицинскую помощь.

«Администрация окажет помощь семье погибших. Глубоко скорбим по погибшим и выражаем соболезнования близким. Пострадавшему скорейшего выздоровления», — написал Пеняев.

