Пожар охватил квартал правительственных зданий в Дамаске

сегодня в 19:54

Al-Watan: пожар охватил правительственные здания в Дамаске после ударов ЦАХАЛ

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по кварталу правительственных зданий в районе Кафр-Сусе в столице Сирии, сообщает РИА Новости .

«Крупный пожар после авиаударов Израиля по кварталу зданий органов безопасности в Дамаске, где расположены здания разведки и таможни», — пишет сирийская газета al-Watan.

Кроме того, горит здание департамента паспортов и миграции в районе Заблатани.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по складам с оружием, расположенных в столице и на юге Сирии. Власти еврейского государства опасались, что оружение сирийской армии может оказаться под контролем оппозиции.