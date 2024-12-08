Пожар охватил квартал правительственных зданий в Дамаске
Al-Watan: пожар охватил правительственные здания в Дамаске после ударов ЦАХАЛ
Фото - © соцсети
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по кварталу правительственных зданий в районе Кафр-Сусе в столице Сирии, сообщает РИА Новости.
«Крупный пожар после авиаударов Израиля по кварталу зданий органов безопасности в Дамаске, где расположены здания разведки и таможни», — пишет сирийская газета al-Watan.
Кроме того, горит здание департамента паспортов и миграции в районе Заблатани.
Ранее ВВС Израиля нанесли удары по складам с оружием, расположенных в столице и на юге Сирии. Власти еврейского государства опасались, что оружение сирийской армии может оказаться под контролем оппозиции.