Пожар на складе в Мытищах локализовали на 900 квадратных метрах
В подмосковных Мытищах пожарные локализовали крупное возгорание, которое произошло в складском помещении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.
Пожар был локализован на 900 «квадратах». По предварительным данным, никто не пострадал.
Возгорание ликвидируют порядка 40 специалистов и 13 единиц техники.
В складском помещении в Мытищах произошло возгорание горюче-смазочных материалов. Очевидцы сообщали о сильном задымлении. Пожар случился возле местной церкви.
