сегодня в 11:57

Пожар на складе в Мытищах локализовали на 900 квадратных метрах

В подмосковных Мытищах пожарные локализовали крупное возгорание, которое произошло в складском помещении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

Пожар был локализован на 900 «квадратах». По предварительным данным, никто не пострадал.

Возгорание ликвидируют порядка 40 специалистов и 13 единиц техники.

В складском помещении в Мытищах произошло возгорание горюче-смазочных материалов. Очевидцы сообщали о сильном задымлении. Пожар случился возле местной церкви.

