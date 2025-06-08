Пожар на складе ГСМ в Подмосковье локализован

сегодня в 06:40

Спасатели полностью устранили открытое горение на территории склада с горюче-смазочными материалами в подмосковном Пушкино, сообщили в пресс-службе МЧС .

Угроза распространения огня теперь отсутствует, однако спасательные подразделения продолжают работу на месте ЧП для полной ликвидации очагов тления.

Предварительная площадь пожара составляла 21 тыс. кв. метров. Возгорание охватило три складских помещения.

Ранее из-за инцидента были перекрыты Ярославское и Ивантеевское шоссе.

Причины возгорания и окончательный ущерб устанавливаются. В ходе тушения произошло несколько взрывов из-за детонации газовых баллонов.