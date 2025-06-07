Из-за пожара в Подмосковье полностью перекрыли движение по двум трассам

сегодня в 22:49

В Пушкино из-за пожара складов перекрыли движение по двум шоссе

В подмосковном Пушкино из-за пожара на складах перекрыто движение транспорта, сообщили в пресс-службе «Мострансавто».

В подмосковном Пушкино продолжается масштабный пожар на территории складов с горюче-смазочными материалами. Площадь возгорания достигла 21 тысячи квадратных метров — огнем охвачено уже три складских здания.

Из-за ЧП полностью перекрыто движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе. Автобусы маршрутов 22, 40, 47, 316 и 451 следуют с задержками. Пробки образовались после 19:46 по московскому времени, данные «Яндекс Карт» подтверждают блокировку перекрестка.

Пожар начался на складе компании Luxe Oil, где хранились автомобильные масла и смазочные материалы, после чего пламя быстро перекинулось на соседние строения. Очевидцы сообщают о серии взрывов — предположительно, детонировали газовые баллоны.

Информации о погибших пока нет, однако семь сотрудников склада пропали — они перестали выходить на связь.