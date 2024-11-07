Пожар на первом этаже в подмосковном ЖК «Люберцы парк» потушили
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Пожарные потушили огонь, который вспыхнул в помещении на первом этаже в подмосковном ЖК «Люберцы парк», сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.
Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения зафиксировали возгорание на площади 10 кв. м.
Пожар был оперативно потушен. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Причины возгорания устанавливаются.
В четверг в подмосковном ЖК «Люберцы парк» загорелось коммерческое помещение на первом этаже. Оно расположено рядом с кофейней.