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Пожар на первом этаже в подмосковном ЖК «Люберцы парк» потушили

Пожарные потушили огонь, который вспыхнул в помещении на первом этаже в подмосковном ЖК «Люберцы парк», сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения зафиксировали возгорание на площади 10 кв. м.

Пожар был оперативно потушен. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

В четверг в подмосковном ЖК «Люберцы парк» загорелось коммерческое помещение на первом этаже. Оно расположено рядом с кофейней.