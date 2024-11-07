Помещение загорелось на первом этаже в подмосковном ЖК «Люберцы парк»
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Пожар произошел в подмосковном ЖК «Люберцы парк». Загорелось коммерческое помещение на первом этаже, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Опубликовано видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть огонь, охвативший помещение, густой серый дым. Видно, как двое мужчин пытаются потушить пожар из шланга.
Судя по кадрам, возгорание произошло в помещении, которое расположено рядом с кофейней.
Причины пожара и количество пострадавших на данный момент неизвестны.
Ранее при пожаре в Магадане погибли женщина и три ребенка. Они сгорели в квартире.