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Помещение загорелось на первом этаже в подмосковном ЖК «Люберцы парк»

Пожар произошел в подмосковном ЖК «Люберцы парк». Загорелось коммерческое помещение на первом этаже, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Опубликовано видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть огонь, охвативший помещение, густой серый дым. Видно, как двое мужчин пытаются потушить пожар из шланга.

Судя по кадрам, возгорание произошло в помещении, которое расположено рядом с кофейней.

Причины пожара и количество пострадавших на данный момент неизвестны.

Ранее при пожаре в Магадане погибли женщина и три ребенка. Они сгорели в квартире.