Пожар на крыше строящего ЖК бизнес-класса «Портленд» в Москве потушили
Локальное возгорание на кровле одного из корпусов строящегося жилого комплекса «Портленд» полностью ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба девелопера Forma.
Там отметили, что ситуация находится под полным контролем компании.
По данным пресс-службы девелопера, на место происшествия выехали расчеты экстренных служб. Они оперативно справились с огнем.
Ранее сообщалось, что в районе Печатники на территории строящегося объекта бизнес-класса произошел пожар. Очевидцы делились в соцсетях снимками, на которых был запечатлен столб черного дыма, поднимающийся над стройплощадкой. В качестве очага указывалась небольшая постройка.
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