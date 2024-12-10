Пожар на Коптевском рынке в Москве локализован на 400 квадратных метрах Происшествия сегодня в 08:46 Фото - © МЧС России

Сотрудники МЧС РФ успешно локализовали пожар на Коптевском рынке. Там на площади 400 «квадратов» горели торговые павильоны, материалы и оборудование, сообщает пресс-служба министерства.

Пожар происходит по адресу: Коптевская улица, дом 24, строение 12. На месте работают спасатели МЧС РФ. Информации о количестве пострадавших пока нет. Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Возгорание началось с торгового павильона, однако начало разрастаться. Ранее прокуратура Москвы опубликовала фото и видео пожара на рынке. На снимках можно увидеть охваченный огнем павильон.