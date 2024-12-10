Появились фото и видео пожара на Коптевском рынке в Москве
Прокуратура Москвы показала фото и видео пожара на Коптевском рынке
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Столичная прокуратура опубликовала кадры с места пожара на Коптевском рынке. Ведомство контролирует установление причин возгорания.
На фото можно увидеть охваченный огнем павильон. От него поднимается густой черный дым. На месте работают пожарные.
Рядом с горящим павильоном находятся палатки. Продавцы оставили их из-за опасной близости к пожару.
Прокуратура также опубликовала видео с места возгорания. На кадрах можно увидеть горящее здание и валяющиеся вещи в торговых рядах поблизости.
Точную причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза.
Сведений о пострадавших в результате пожара на рынке на Коптевской улице не поступало.