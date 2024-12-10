Появились фото и видео пожара на Коптевском рынке в Москве

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Прокуратура Москвы показала фото и видео пожара на Коптевском рынке

Столичная прокуратура опубликовала кадры с места пожара на Коптевском рынке. Ведомство контролирует установление причин возгорания.

На фото можно увидеть охваченный огнем павильон. От него поднимается густой черный дым. На месте работают пожарные.

Рядом с горящим павильоном находятся палатки. Продавцы оставили их из-за опасной близости к пожару.

Прокуратура также опубликовала видео с места возгорания. На кадрах можно увидеть горящее здание и валяющиеся вещи в торговых рядах поблизости.

Точную причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза.

Сведений о пострадавших в результате пожара на рынке на Коптевской улице не поступало.