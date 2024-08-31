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Пожар на Бережковской набережной в Москве полностью ликвидирован

Масштабный пожар, охвативший 1000 кв. м административного здания на Бережковской набережной в Москве, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Пожар вспыхнул в субботу утром по адресу: Бережковская набережная, дом № 20, стр. 9. Загорелся второй этаж трехэтажного административного здания.

К тушению привлекали более 130 человек и 45 единиц спецтехники, в том числе пожарный корабль «Полковник Чернышев». Также пришлось использовать беспилотники и вертолеты.

Начальник ГУ МЧС России по городу Москве Вадим Уваркин сообщал, что обращений от пострадавших не поступало. Личный состав успешно справился с задачей.