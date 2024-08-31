сегодня в 12:35

Два вертолета Ка-52 привлекли к тушению пожара на Бережковской набережной

К тушению масштабного пожара на Бережковской набережной привлекли два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

На опубликованных кадрах видно, как вертолеты с помощью водосливных устройств тушат пожар. Также работу продолжают сотрудники МЧС.

Пожар вспыхнул в субботу утром по адресу: Бережковская набережная, дом № 20, стр. 9. Загорелся второй этаж трехэтажного административного здания.

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. К тушению пожара привлекли более 130 человек и 45 единиц спецтехники, в том числе пожарный корабль «Полковник Чернышев».