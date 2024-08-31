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Площадь пожара в здании на Бережковской набережной в Москве составляет 1 тыс кв м

Площадь возгорания в здании на Бережковской набережной на западе Москве достигла 1 тыс. квадратных метров. Сведений о пострадавших в результате ЧП не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в субботу утром по адресу: Бережковская набережная, дом № 20, стр. 9. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения выяснили, что горит 2-й этаж трехэтажного административного здания. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.

К тушению пожара привлечено более 130 человек и 45 единиц спецтехники, в том числе пожарный корабль «Полковник Чернышев».