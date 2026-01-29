Пожар локализовали в таунхаусе в Новой Москве
Возгорание произошло в квартире дома на улице 1-й Изумрудной в ТАО Москвы, огонь локализовали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.
Там загорелись личные вещи и мебель в квартире на третьем этаже. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Информация по ЧП уточняется.
Ранее появилось видео горящего таунхауса. На опубликованных кадрах видно, как полыхает 3-й этаж здания. Под таунхаусом лежат обгоревшие обломки стены и оконной рамы.
