сегодня в 12:22

Пожар локализовали в таунхаусе в Новой Москве

Возгорание произошло в квартире дома на улице 1-й Изумрудной в ТАО Москвы, огонь локализовали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Там загорелись личные вещи и мебель в квартире на третьем этаже. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Информация по ЧП уточняется.

Ранее появилось видео горящего таунхауса. На опубликованных кадрах видно, как полыхает 3-й этаж здания. Под таунхаусом лежат обгоревшие обломки стены и оконной рамы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.