сегодня в 11:29

Таунхаус горит в коттеджном поселке в Новой Москве

Таунхаус загорелся в поселке на территории Новой Москвы. К настоящему моменту информации о погибших и пострадавших нет, сообщает 112 .

ЧП произошло в четверг утром в поселке Изумрудный. На опубликованных кадрах видно, как полыхает 3-й этаж здания. Под таунхаусом лежат обгоревшие обломки стены и оконной рамы. Наблюдается открытое горение.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения и медики. Данных о пострадавших нет.

Ранее квартира загорелась в жилом доме на Молдавской улице в Москве. В результате пожара погибли двое мужчин.

