сегодня в 07:45

Двое мужчин погибли в пожаре на Молдавской улице в Москве

Квартира загорелась в жилом доме на Молдавской улице в Москве. В результате пожара погибли двое мужчин 1956 и 1958 года рождения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Точные причины пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.

По данному инциденту проводится процессуальная проверка. Ее ход и результаты находятся на контроле в Кунцевской межрайонной прокуратуре.

Ранее женщина и пятилетний ребенок погибли в результате пожара в частном доме в городском округе Истра. Еще один человек получил серьезные ожоги.

