Голый мужчина с горящими волосами: мать и ребенок погибли при пожаре в Подмосковье

сегодня в 17:30

Женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Истре

Женщина с пятилетним ребенком погибли в результате пожара в частном доме в городском округе Истра, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла минувшей ночью в деревне Селиваниха. Соседи проснулись от громкого крика обнаженного мужчины с горящими волосами, который прибежал из охваченного пожаром дома. Он утверждал, что проснулся от духоты в кольце огня и еле выбрался на воздух.

На опубликованных кадрах видно, как полыхает частный дом. Здание полностью охвачено огнем. Автор ролика заявляет, что огонь перекинулся на соседние дома.

Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего с тяжелыми ожогами. При ликвидации возгорания пожарно-спасательные подразделения обнаружили обугленные тела женщины и 5-летнего ребенка.

Предварительно, причиной ЧП стало короткое замыкание вводного электрокабеля в котельной на первом этаже. Владельцы приобрели сгоревшие дома всего 3 года назад.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.