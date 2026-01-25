Несколько человек погибли при пожаре в жилом доме в Истре

Жилой дом загорелся в дерене Селеваниха округа Истра, в результате ЧП есть погибшие, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Сигнал о возгорании поступил в 01:06 в воскресенье. В 01:57 огонь локализовали на площади 100 кв. м, в 03:05 потушили открытое горение, в 06:33 ликвидировали последствия пожара.

На тушение огня выезжали 22 человека и 8 единиц техники.

Всего за минувшие сутки в Подмосковье произошло 35 пожаров. На вызовы выезжали 308 человек и 88 единиц техники.

