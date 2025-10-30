Пожар ликвидировали в квартире многоэтажного дома в Троицке
0:16
Пожарные полностью ликвидировали огонь, охвативший квартиру на пятом этаже жилого дома в столичном Троицке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
В четверг загорание произошло по адресу: улица Яворки, д. 1, к. 2. По предварительным данным, огонь сначала охватил кухню, затем частично перебрался на балкон.
До прибытия пожарных из здания эвакуировались шесть человек.
Ведомство опубликовало видео с последствиями пожара. В кадре можно заметить полностью сгоревший балкон с расплавленными металлическими балками. Из окна все еще валит серый дым.
