сегодня в 12:27

Пожар ликвидировали в квартире многоэтажного дома в Троицке

Пожарные полностью ликвидировали огонь, охвативший квартиру на пятом этаже жилого дома в столичном Троицке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В четверг загорание произошло по адресу: улица Яворки, д. 1, к. 2. По предварительным данным, огонь сначала охватил кухню, затем частично перебрался на балкон.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались шесть человек.

Ведомство опубликовало видео с последствиями пожара. В кадре можно заметить полностью сгоревший балкон с расплавленными металлическими балками. Из окна все еще валит серый дым.

