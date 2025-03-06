Повредил двигатель: «рукав» протаранил самолет в аэропорту Внуково

В столичном аэропорту Внуково телетрап врезался в Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний» и повредил двигатель самолета, сообщает SHOT .

Инцидент произошел накануне. «Рукав» протаранил самолет во время его посадки. В результате левый двигатель авиалайнера был поврежден.

Boeing 787 должен был совершить следующий вылет из Москвы в Ташкент. Однако из-за повреждения рейс отложили.

Более 200 пассажиров, которых должен был доставить самолет, отправили в аэропорт Домодедово. Самолет с поврежденным двигателем все еще стоит во Внукове.

Ранее стало известно, что туристы из России застряли на Кубе из-за техпроблем у самолета. Россиян попросили подождать резервный борт.