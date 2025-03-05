Туристы из России застряли на Кубе из-за техпроблем у самолета

Российские туристы почти сутки не могут вернуться в родную страну с Кубы из-за технических проблем, связанных с самолетом, сообщает SHOT .

Авиакомпания «Россия» еще 4 марта должна была вернуть из Варадеро в Москву почти 400 туристов, но так и не вылетела в российскую столицу. Предварительно известно, когда самолет прилетел на Кубу, у него обнаружили техническую проблему. Из-за этого рейс отложили.

Туристов снова развезли по гостиницам, где предложили подождать резервный борт. Самолет уже вылетел в курортную зону.

Ожидается, что рейс Варадеро — Москва состоится в ночь на 6 марта. Все подробности случившегося устанавливаются.

Ранее из-за циклона на Маврикии застряли порядка 700 россиян. Из-за плохой погоды авиарейсы отменили, и люди не успели вернуться в родную страну.