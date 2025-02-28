Свыше 700 россиян застряли на Маврикии из-за циклона

Более 700 российских туристов не могут улететь домой с острова Маврикий из-за надвигающегося страшного циклона, сообщает SHOT .

Большинство россиян находятся сейчас в городе Порт-Луи. Рядом с ним расположен единственный на Маврикии аэропорт.

Вечером 26 февраля он перестал работать. Самолеты не летают из-за надвигающегося циклона «Гаранс». Он идет со стороны Мадагаскара. Циклон был примерно в 440 км от Маврикия.

Россияне пожаловались на то, что авиакомпании перенесли рейсы. Туристы не могут вернуться на родину и застряли на острове. Посольство РФ на Маврикии предупредило граждан об опасности и посоветовало запастись продуктами и водой. В связи с приближением циклона на острове закрылось большинство магазинов.

Также россиянам порекомендовали зарядить аккумуляторы и не выходить на улицу.

Ранее стало известно, что жители Маврикия нападают на виллы россиян, угрожая людям расправой. Русскоязычные гости острова опасаются за свою безопасность.