Ткнул в живот свинокол и требовал деньги: жители Маврикия обносят виллы россиян

На Маврикии местные жители стали нападать на виллы, где живут российские туристы, и угрожать тем расправой. Теперь русскоязычные гости острова всерьез опасаются за свою безопасность, сообщает SHOT .

Один из таких случаев произошел недавно ночью в самом тихом районе острова — Перейбера. Россиянин по имени Евгений вместе с супругой и подругой семьи спали на арендованной вилле, когда в дом ворвался мужчина в маске и перчатках. Он приставил к животу Евгения свинокол и начал требовать деньги и ценности.

В результате испуганные туристы отдали вору телефоны, часы и сумки в надежде, что тот уйдет. Однако грабитель вернулся через некоторое время. Тогда Евгений предложил ему 1 тыс. долларов в обмен на вещи. Злоумышленник согласился и скрылся, однако вскоре снова появился — на этот раз он жаловался на жажду и выпил 3 л воды. Затем злоумышленник окончательно ушел, но до этого пригрозил, что если туристы вызовут полицию, он с ними разберется.

Сейчас пострадавшие россияне проживают вместе с хозяином виллы. Тот нанял охрану и поменял замки. Произошедшее всерьез напугало многих туристов из РФ — раньше Маврикий считался безопасным местом, а теперь все изменилось. Некоторые путешественники уже переезжают из вилл в отели.