Поворот не туда: питерский вагоновожатый снимал порно с маленькой девочкой

Водителя трамвая в Петербурге уличили в съемке порно с девочкой

Мужчина работал водителем трамвая. По данным следователей, в период с февраля по сентябрь 2025 года он начал общаться с несовершеннолетней в одном из мессенджеров. Фигурант совершал в отношении нее насильственные действия.

Вагоновожатый изготавливал порно и просил ребенка, не достигшего 14 лет, присылать видео такого же содержания. В результате на извращенца возбудили дело по статьям 135 («Развратные действия») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ.

Правоохранители задержали фигуранта. Суд отправил его под стражу на два месяца. Мужчина признал свою вину.

Ранее сторож-педофил, поцеловавший маленькую девочку в Москве, получил 12,5 лет тюрьмы. При этом ранее мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

