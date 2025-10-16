12,5 лет тюрьмы получил сторож-педофил, поцеловавший маленькую девочку в Москве

Столичный суд вынес приговор в отношении мужчины, которого признал виновным в растлении маленькой девочки, сообщает пресс-служба московского главка СКР.

Следствие и суд установили, что 31 мая этого года мужчина в здании на Солнцевском проспекте в столице с целью удовлетворения сексуальных потребностей, совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении незнакомой маленькой девочки.

Специалисты провели комплекс необходимых следственных действий. Они в полном объеме собрали доказательства вины задержанного.

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). Приговором суда преступнику было назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

По информации «МК: срочные новости», следователи разоблачили сторожа-педофила. В детской музыкальной школе в московском районе Солнцево 68-летний бездетный охранник поцеловал 10-летнюю ученицу в губы. Нанявшее сторожа руководство ЧОПа не проверило его на судимости. При этом ранее мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

