Повар суши-бара напал с ножом на студента в Ленинградской области
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В городе Тихвин Ленинградской области сотрудник суши-бара ударил студента ножом в заведении, сообщает РЕН ТВ.
Второкурсник колледжа пришел в суши-бар, где у него с одним из работников случился конфликт. Из кухни вышел 27-летний повар и ударил юношу ножом в живот.
Пострадавший обратился в больницу в состоянии средней степени тяжести.
По факту нападения на юношу возбудили уголовное дело. Агрессивного повара уже задержали.
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