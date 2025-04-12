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Повар суши-бара напал с ножом на студента в Ленинградской области

В городе Тихвин Ленинградской области сотрудник суши-бара ударил студента ножом в заведении, сообщает РЕН ТВ .

Второкурсник колледжа пришел в суши-бар, где у него с одним из работников случился конфликт. Из кухни вышел 27-летний повар и ударил юношу ножом в живот.

Пострадавший обратился в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту нападения на юношу возбудили уголовное дело. Агрессивного повара уже задержали.

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