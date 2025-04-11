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Мужчина зарезал знакомого в ходе пьяной ссоры в Москве

В квартире дома на улице Башиловской в столице найдено тело мужчины с ножевым ранением в грудь, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Предварительно, погибший до своей смерти распивал алкоголь в квартире со знакомыми. В ходе ссоры один из них нанес жертве удар ножом.

На месте убийства работу правоохранителей координирует заместитель Савеловского межрайонного прокурора Андрей Возняк.

Также прокуратура контролирует принятие по факту смерти мужчины решения о возбуждении уголовного дела, работу по установлению подозреваемого и его привлечению к ответственности.

Ранее около жилого дома в поселке Некрасовский Дмитровского округа 14-летний подросток зарезал школьника. По данному факту возбуждено уголовное дело.