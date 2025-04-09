14-летний подросток зарезал школьника в ходе ссоры в Дмитровском округе

В среду рядом с жилым домом в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа 14-летний подросток зарезал школьника. Заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Между подростками произошел конфликт. Во время него парень напал на оппонента и нанес ему ножевое ранение. Из-за этого пострадавший умер.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

В пресс-службе прокуратуры Московской области рассказали, что смертельное ранение получил 10-летний мальчик. Ему оказали медпомощь, однако ребенок скончался.

Ранее в Москве мужчина ударил знакомого ножом в сердце во время нетрезвого конфликта.