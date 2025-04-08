В Москве мужчина ударил знакомого ножом в сердце в ходе пьяной ссоры

Мужчина ударил своего знакомого ножом в сердце в ходе пьяной ссоры на западе Москвы. Злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в квартире многоэтажки на Домостроительной улице. В ходе распития спиртных напитков между знакомыми произошел конфликт. В ходе ссоры 50-летний мужчина нанес оппоненту удар ножом в область груди и сердца. Пострадавшего 1992 года рождения госпитализировали в больницу.

Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Следственный комитет для процессуальной оценки действий фигуранта по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Столичная прокуратура держит на контроле привлечение подозреваемого к уголовной ответственности.