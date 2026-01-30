Потребительский терроризм: клиенты салонов красоты подделывают чеки с помощью ИИ

Несколько российских салонов красоты оказались обмануты клиентами, которые расплатились за услуги фейковыми чеками, созданными с помощью искусственного интеллекта. Ситуация носит уже массовый характер, сообщает Baza .

Данная мошенническая схема работает следующим образом: клиент на кассе показывает администратору «чек об оплате». Тот фотографирует его, после чего отпускает человека. После ухода клиента выясняется, что деньги на счет так и не поступили.

Так, например, беременная женщина пришла на наращивание ресниц за 2 тыс. рублей. На кассе приняли чек, но позднее выяснилось, что он оказался фальшивым. К тому моменту девушка уже ушла из салона. Проверка по камерам помогла найти мошенницу. Она вернула деньги за услугу после угрозы заявления в полицию.

Кроме того, схема касается подарочных сертификатов. Аферисты покупают их на разные суммы и присылают скриншоты «оплаты», которые позже оказываются подделкой.

Из-за этого салоны вводят меры по обеспечению безопасности: переходят на наличные расчеты, принимают оплату только по ссылкам с сайта, где сразу формируется отчет об успешном платеже. Однако даже такие подтверждения уже научились подделывать с помощью ИИ. Сейчас салоны заявляют, что скриншот чека больше не является подтверждением оплаты.

Ранее так называемые бьюти-гастролерши активизировались в РФ — они записываются на дорогостоящие услуги и отказываются платить за них. Одна из таких девушек разорила уже десятки салонов красоты по всей России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.