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Пострадавший в ДТП в Краснодарском крае грузовик принадлежал компании «Магнит»

Грузовик пострадавший в аварии с автобусом под Краснодаром, принадлежал компании «Магнит», пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Авария произошла на трассе в станице Старокорсунской 29 сентября. Водитель грузовика погиб на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прокуратура начала проверку.

Ранее появились кадры с места ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом на Кубани.