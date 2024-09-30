Пострадавший в ДТП в Краснодарском крае грузовик принадлежал компании «Магнит»
Грузовик пострадавший в аварии с автобусом под Краснодаром, принадлежал компании «Магнит», пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Авария произошла на трассе в станице Старокорсунской 29 сентября. Водитель грузовика погиб на месте.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прокуратура начала проверку.
Ранее появились кадры с места ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом на Кубани.