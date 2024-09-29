сегодня в 23:45

Появилось видео с места огненного ДТП под Краснодаром

Появились кадры с места ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом на Кубани. В результате аварии на трассе в станице Старокорсунской произошло возгорание на 35 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

В автобусе в момент столкновения находилось 49 человек. Это болельщики гандбольной команды.

По предварительной информации, водитель 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем MAN выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Yutong. После чего произошло возгорание транспортных средств. Автобус вез болельщиков гандбольной команды.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в ДТП на Кубани возросло до 29.