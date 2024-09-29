Число пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром выросло до 25 человек
Число пострадавших в ДТП в Краснодарском крае увеличились до 25, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления Краснодара.
В автобусе находилось 49 болельщиков гандбольной команды. Водитель автобуса выжил. Водитель грузовика погиб.
Пострадавшими в этой аварии являются 17 человек, трое из них дети, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления Краснодара.
На место прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека. Решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения.
Ранее сообщалось, что водитель бензовоза заживо сгорел в салоне после столкновения с автобусом.