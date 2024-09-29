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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром выросло до 25 человек

Число пострадавших в ДТП в Краснодарском крае увеличились до 25, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления Краснодара.

В автобусе находилось 49 болельщиков гандбольной команды. Водитель автобуса выжил. Водитель грузовика погиб.

Пострадавшими в этой аварии являются 17 человек, трое из них дети, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления Краснодара.

На место прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека. Решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что водитель бензовоза заживо сгорел в салоне после столкновения с автобусом.