Водитель грузовика заживо сгорел в жутком ДТП под Краснодаром

Рейсовый автобус загорелся после столкновения с фурой в Краснодарском крае, водитель грузовика погиб, сообщает SHOT .

Как уточняется, водитель бензовоза заживо сгорел в салоне после столкновения с автобусом. Также в ДТП, предварительно, пострадали два пассажира автобуса — они находятся в тяжелом состоянии.

В самом же автобусе могло находиться около 50 пассажиров. Пострадавших увозят скорые. Их число уточняется.

ДТП произошло в станице Старокорсунская. Автобус «Краснодар-Ставрополь» ехал по трассе и врезался в фуру, после чего вспыхнул. На месте работают оперативные службы.