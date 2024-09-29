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Число пострадавших в ДТП на Кубани возросло до 29 человек

Число пострадавших в ДТП на Кубани возросло до 29, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей», — говорится в сообщении.

В ДТП погиб водитель фуры.

Авария произошла на 16 км автодороги «Темрюк — Краснодар-граница Ставропольского края». В автобусе в этот момент находилось 49 человек.

По предварительной информации, водитель 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем MAN выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Yutong. После чего произошло возгорание транспортных средств. Автобус вез болельщиков гандбольной команды.

Ранее сообщалось, что на место прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека. Решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения.