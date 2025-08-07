Пострадали шестеро: микроавтобус с российскими туристами перевернулся в Турции

6 туристов из РФ пострадали при столкновении микроавтобуса и машины в Турции

В Турции микроавтобус с россиянами столкнулся с легковушкой, врезался в дорожный знак и перевернулся. Пострадали шесть человек, сообщает РБК со ссылкой на TurizmNews.

ДТП произошло в городе Караман на юге страны. По предварительным данным, туристы арендовали микроавтобус, чтобы поехать из Антальи на фестиваль в Каппадокию. По пути микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, потерял управление, врезался в дорожный знак и перевернулся.

Как рассказал водитель попавшей в ДТП легковушки, он ехал на зеленый свет, но внезапно перед ним выехал микроавтобус. Мужчина отметил, что машина с россиянами проигнорировала запрещающий сигнал светофора.

В результате инцидента пострадали шесть россиян. Известно, что травмы также получили женщина и ребенок, которые находились в легковой машине.

Пострадавших доставили в больницу. Как утверждают СМИ, один из туристов находится в критическом состоянии.

Ранее водитель каршеринга сбил двух женщин в Петербурге. Они погибли.