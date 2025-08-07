Летел на скорости и подбросил жертв в воздух: видео страшного ДТП в Петербурге

Появилось видео, как авто каршеринга сбивает женщин на остановке в Петербурге

Момент смертельной аварии в Красносельском районе Санкт-Петербурга попал на видео. Водитель каршеринга сбил двух женщин, они погибли, запись публикует РБК .

Правоохранители открыли уголовное дело по факту наезда на пешеходов.

На опубликованной записи две женщины подходят к автобусной остановке. Затем на встречную полосу движения вылетел каршеринг, сбил сначала одну женщину, а затем другую. Жертвы буквально подлетели в воздух. После этого автомобиль врезался в столб.

Скорость была большая, и поэтому машина получила серьезные повреждения спереди. У нее сильно смялся капот.

Ранее на Новорязанском шоссе в Подмосковье микроавтобус сбил пешехода насмерть. Мужчина получил сильные травмы и скончался на месте.