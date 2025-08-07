На Новорязанском шоссе микроавтобус сбил пешехода насмерть
ГИБДД устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Подмосковье
На 27-м километре Новорязанского шоссе произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По предварительным данным, водитель «Газели» 1986 года рождения совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.
Пешеход 1985 года рождения скончался на месте от полученных травм. В момент происшествия микроавтобус двигался в сторону области без пассажиров.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.