На Новорязанском шоссе микроавтобус сбил пешехода насмерть

На 27-м километре Новорязанского шоссе произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, водитель «Газели» 1986 года рождения совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

Пешеход 1985 года рождения скончался на месте от полученных травм. В момент происшествия микроавтобус двигался в сторону области без пассажиров.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.