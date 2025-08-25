Пострадали десятки детей: что произошло на дагестанской базе отдыха

В Дагестане 25 детей и трое взрослых отравились едой на базе отдыха

На базе отдыха в Дербентском районе Дагестана, предположительно, произошло массовое отравление едой. Пострадали 28 человек, почти все из которых (25) — дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МЧС России.

Отравление случилось на базе отдыха «Рубас». По имеющейся у МЧС информации, госпитализировали 19 человек, в том числе 17 детей. Их лечат в Центральной городской больнице Дербента.

Информации о состоянии пострадавших людей пока не приводится.

Прочие подробности выясняются.

Ранее в дагестанском Хасавюрте 22-летняя работница кофейни пришла на работу с травматическим пистолетом и выстрелила подруге в голову. По словам девушки, она не думала, что оружие заряжено, и в шутку поднесла дуло к голове приятельницы.