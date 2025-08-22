Молодая дагестанка с пистолетом подстрелила подругу в голову в кофейне

В дагестанском Хасавюрте 22-летняя работница кофейни подстрелила подругу в голову из травматического пистолета. По словам девушки, она думала, что оружие не заряжено, и в шутку поднесла его к голове приятельницы и потянула за спусковой крючок, сообщила пресс-служба республиканского главка МВД России.

Происшествие случилось вечером 20 августа в одной из кофеен. По словам молодой сотрудницы, она взяла у знакомого пистолет, чтобы «рассмотреть» оружие, заявили в полиции. Девушка была уверена, что «травмат» не заряжен, и «в шутку приставила его к голове подруги и выстрелила».

По утверждениям девушки, после реального выстрела она впала в шоковое состояние. В это время очевидцы уже самостоятельно отвозили пострадавшую в больницу.

Травматический пистолет изъят. В полицейский отдел доставлены и девушка-стрелок, и владелец «травматики».

«По данному факту собран материал для принятия процессуального решения», — добавили правоохранители.