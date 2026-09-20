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Медведь-людоед растерзал двух мужчин в Томской области

Происшествия
Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Медведь задрал двух местных жителей в лесном массиве на территории Томской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в районе деревни Север. 

18 сентября 44-летний работник животноводческой фермы отправился в лес на поиски ушедшей коровы и не вернулся в населенный пункт. На следующий день, 19 сентября, на его поиски отправился 46-летний односельчанин.

Сегодня поисковые мероприятия завершились обнаружением тел обоих погибших граждан в лесу. Неподалеку от места происшествия находился агрессивно настроенный хищник. В целях обеспечения безопасности прибывшие специалисты застрелили животное.

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