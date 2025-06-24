Пострадала женщина: легковушка врезалась в машину скорой помощи в Луховицах

Фото - © «ДТП и ЧП Москва и МО»

сегодня в 21:50

Автомобиль скорой помощи попал в аварию в Подмосковье

В подмосковных Луховицах легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в машину скорой помощи. Один человек пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

ДТП произошло на 11-м км автодороги Белоомут — Ловцы. Женщина-водитель на машине марки Lada допустила выезд на встречку. Там легковушка столкнулась с машиной скорой помощи.

В спецавтомобиле находилась бригада медиков, пассажиров не было. В результате столкновения машина скорой помощи опрокинулась.

В результате аварии пострадала водитель легковушки, выехавшей на полосу встречного движения. Женщину госпитализировали с телесными повреждениями.

Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» опубликовал кадры с места происшествия. На них запечатлена сильно поврежденная карета скорой помощи, лежащая на дороге. Также видна Lada черного цвета, у которой сильно повреждена передняя часть. На фото попали и сотрудники оперативных служб, приехавшие на место.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП. После проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

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