«Лобовуха» разбилась от удара: автобус сбил человека в Москве

сегодня в 16:02

На западе Москвы автобус сбил человека. В результате столкновения у транспорта разбилось лобовое стекло, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Происшествие случилось в районе Тропарево-Никулино. Информации о состоянии пострадавшего пешехода пока не приводится.

На месте аварии работают полицейские. Прочие подробности ДТП выясняются.

Накануне, 23 июня, в центре Москвы произошла авария с участием иномарки и мотоцикла. В результате столкновения байкер погиб на месте, его транспорт разбился вдребезги.