Мотоцикл разбился в клочья: байкер погиб в ДТП в центре Москвы

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Мотоцикл разбился в клочья во время ДТП в центре Москвы, байкер погиб

В центре Москвы произошла авария с участием мотоцикла и иномарки Audi. В результате ДТП байкер погиб, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, авария случилась рядом с домом № 40 на Комсомольском проспекте. Судя по кадрам, в ходе столкновения мотоцикл разбился в клочья — детали сломанного байка разлетелись по дороге.

«В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте», — сообщили в дорожной полиции.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Из-за аварии ограничено транспортное движение по одной полосе в каждом направлении, добавили в полиции.