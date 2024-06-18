Поставщик запчастей убил бухгалтера «Рязаньмонтажзаготовки» выстрелом в голову

Рязанская полиция разбирается в обстоятельствах убийства бухгалтера «Рязаньмонтажзаготовки» прямо на территории завода возмущенным 66-летним поставщиком запчастей, сообщает Telegram-канал Mash .

Предварительно установлено, что 66-летний мужчина вместе с племянником приехал на предприятие, чтобы разобраться с вопросом задолженности завода по поставкам. В ходе конфликта возмущенный пенсионер не выдержал и выстрелил в голову бухгалтеру, а также травмировал своего родственника.

От полученных травм девушка скончалась на месте. Раненый племянник стрелка попал в больницу, тяжесть его травмы неизвестна.

Известно, что агрессора уже задержали, с ним работают правоохранители.

Ранее в Калужской области военный-дезертир стрелял по людям в районе монастыря Оптина пустынь. От действий злоумышленника пострадала женщина, его задержали.