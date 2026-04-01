сегодня в 04:46

После жесткого съезда с трассы в Приморье погиб один человек

Минивэн смяло после жесткого съезда с трассы в Приморье. В результате происшествия погиб один человек, 5 пострадали, сообщает РЕН ТВ .

Авария произошла между селом Сергеевка и поселком Пограничный. По предварительной информации, водитель Toyota Alphard при плавном повороте дороги не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 20-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Водитель и еще 4 пассажира госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Ранее вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев якобы врезался на Chery Tiggo в стоящий на парковке автомобиль Ford Focus.

