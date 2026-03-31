Вице-губернатор Саратовской области Исаев «попал в больницу после ДТП»
Вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев якобы врезался на Chery Tiggo в стоящий на парковке автомобиль Ford Focus. Об этом сообщает «112».
Инцидент мог произойти в ночь на 31 марта. По предварительной информации, Исаев не справился с управлением. Его увезли в больницу с разными травмами.
При этом власти Саратовской области опровергли Telegram-каналу «Подъем» информацию о том, что Исаев в больнице. Министр информации региона Александр Колоколов заявил, что целый день на связи с Исаевым, в том числе на личных совещаниях.
«Жив, здоров, работает», — подчеркнул Колоколов.
Журналист спросил, было ли столкновение. Министр заявил: «Я сказал то, что я сказал».
