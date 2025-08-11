сегодня в 07:28

После землетрясения в провинции Балыкесир в Турции произошли 20 афтершоков

Не менее 20 афтершоков произошли после землетрясения с эпицентром в провинции Балыкесир на западе Турции. Одно строение обрушилось, есть повреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).

24 зданиям был нанесен урон. Под завалами оказался один человек. Четверых удалось спасти.

Магнитуда землетрясения, которое чувствовали в Стамбуле и иных городах государства, была равна 6,1. Эпицентр находился в Балыкесире.

При этом у пяти афтершоков магнитуда была от четырех до пяти. Сильнее всего толчки ощущались в Измире, Стамбуле, Манисе и Балыкесире.

Ранее сообщалось, что эпицентр землетрясения был в районе Сындыргы в Балыкесире. Очаг находился на глубине 11 километров.